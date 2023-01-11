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Производитель автокресел Lear намерен продать российский завод
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Производитель автокресел Lear намерен продать российский завод

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Фото: ТАСС/Jens Kalaene
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Руководство американской компании Lear, которая занималась в РФ производством автомобильных сидений, приняло решение покинуть российский рынок. По словам главы фирмы Рея Скотта, топ-менеджеры компании намерены продать все активы производства в первой половине 2023 года, сообщил 11 января портал Quto.

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В России у компании есть завод по выпуску сидений, который находится в режиме простоя почти год. До февраля 2022 года на российском предприятии работала 1 тыс. человек, однако сегодня на работу выходит только 50–60 сотрудников, которые заняты на техническом обслуживании площадки. Из-за простоя в III квартале 2022 года компания понесла убытки в размере $19,9 млн (примерно 1,37 млрд рублей).

Топ-менеджер компании уточнил, что из-за сложной геополитической ситуации он не надеется выручить за свои активы в России справедливую цену, а предполагаемый объем потерь глава компании не раскрыл. Российский Lear производил продукцию для ряда отечественных автозаводов, а также российских автопредприятий, на которых собирали автомобили Volkswagen, Peugeot и Citroen.

23 декабря российский союз страховщиков (РСА) сообщил о росте стоимости автомобильных запчастей в марте–декабре 2022 года на 27,7%. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, сегодня российский рынок находится фактически на уровне цен на запчасти, сложившихся в апреле–июне 2022 года после введения экономических санкций и ухода из РФ крупнейших автопроизводителей. Заметный рост по некоторым позициям для моделей АвтоВАЗа произошел из-за нехватки комплектующих или материалов, используемых для выпуска этих деталей.

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