Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Единая стоимость участия в стартовом дне ПМЭФ позволит посетить два из четырех дней Форума
Авто
Производитель автокресел Lear намерен продать российский завод
Экономика
Савельев заявил о загруженности дальневосточных портов России на 97%
Мир
Эрдоган поддержал идею открытия гумкоридора для раненных в конфликте на Украине
Мир
Около 25 тыс. сотрудников скорой помощи в Англии и Уэльсе вышли на забастовку
Мир
Вашингтону предрекли поражение на Украине по аналогии с вьетнамской войной
Мир
В МИДе заявили о подчинении Евросоюза задачам НАТО после подписания декларации
Мир
В Турции опровергли сообщения о поставках Киеву кассетных боеприпасов
Мир
Освещавший события в Донбассе француз попросил политического убежища в РФ
Экономика
Более 60 новых самолетов планируется поставить «Аэрофлоту» до 2025 года
Мир
Американский адмирал допустил возобновление диалога Москвы и Киева после зимы
Мир
Издатель британских газет Mirror и Express сократит 200 сотрудников

Дерматолог рассказала о порядке первой помощи при обморожении

Врач-дерматолог Егорова посоветовала избегать резкого нагревания обмороженного участка тела и носить варежки
0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала о том, что делать при первых признаках обморожения и как его избежать. Своими знаниями 11 января она поделилась в интервью газете «Вечерняя Москва».

Зимний спад: какие болезни беспокоят в холода
Врачи рассказали, можно ли спастись от переломов и простуд

По словам специалиста, от холода хорошо спасает многослойная одежда, а защитить лицо и руки помогут объемный капюшон и варежки. Она также порекомендовала избегать встречного ветра и по возможности поворачиваться к нему спиной или боком.

Егорова также предупредила о том, что обморожение может быть трех стадий, и посоветовала обращаться к врачу при первых признаках переохлаждения. Однако если у больного нет возможности обратиться в медицинское учреждение, он может оказать себе помощь самостоятельно.

«Важно помнить, что нельзя быстро размораживать обмороженные участки кожи. Запрещено использовать горячую воду или идти в баню и сауну. Нужно приложить сухое тепло. Например, кусок ткани положить на батарею, погреть и аккуратно прислонить к месту поражения», — рассказала врач.

Она также напомнила, что пораженный участок кожи нужно обрабатывать хлоргексидином и левомеколем, делать повязки и не мочить. Кроме того, нельзя сдирать корочку, которая образуется на месте заживления. А в случае, если площадь поражения обширная или же самопомощь не дала результатов в течение получаса, следует обратиться за профессиональной помощью.

Ранее, 5 января, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин заявил, что растирание снегом при обморожении — одна из самых опасных ошибок пострадавших. Оно приводит к дальнейшему повреждению тканей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023