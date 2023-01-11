Дерматолог рассказала о порядке первой помощи при обморожении

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала о том, что делать при первых признаках обморожения и как его избежать. Своими знаниями 11 января она поделилась в интервью газете «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, от холода хорошо спасает многослойная одежда, а защитить лицо и руки помогут объемный капюшон и варежки. Она также порекомендовала избегать встречного ветра и по возможности поворачиваться к нему спиной или боком.

Егорова также предупредила о том, что обморожение может быть трех стадий, и посоветовала обращаться к врачу при первых признаках переохлаждения. Однако если у больного нет возможности обратиться в медицинское учреждение, он может оказать себе помощь самостоятельно.

«Важно помнить, что нельзя быстро размораживать обмороженные участки кожи. Запрещено использовать горячую воду или идти в баню и сауну. Нужно приложить сухое тепло. Например, кусок ткани положить на батарею, погреть и аккуратно прислонить к месту поражения», — рассказала врач.

Она также напомнила, что пораженный участок кожи нужно обрабатывать хлоргексидином и левомеколем, делать повязки и не мочить. Кроме того, нельзя сдирать корочку, которая образуется на месте заживления. А в случае, если площадь поражения обширная или же самопомощь не дала результатов в течение получаса, следует обратиться за профессиональной помощью.

Ранее, 5 января, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин заявил, что растирание снегом при обморожении — одна из самых опасных ошибок пострадавших. Оно приводит к дальнейшему повреждению тканей.