Эксперт спрогнозировал стабильность средних ставок по вкладам

Средние ставки по вкладам в рублях будут стабильными до пересмотра Центробанком (ЦБ) ключевой ставки, рассказал «Известиям» 11 января старший директор — руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Ранее в этот день ЦБ опубликовал на своем сайте результаты мониторинга, согласно которым средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в III декаде декабря 2022 года снизилась до 8,18% (во II того же месяца она составляла 8,19%).

«Максимальная ставка по 10 банкам является достаточно субъективным показателем, поскольку ее предложение может иметь рекламный характер, а также обуславливаться какими-либо условиями. Фактическая стоимость привлечения основного объема вкладов может существенно отличаться, а ее изменение слабо коррелирует с максимальной ставкой», — отметил эксперт.

Как он уточнил, с учетом этого достаточно сложно найти какие-либо закономерности в незначительных ежемесячных изменениях.

«В целом мы ожидаем, что средние ставки по вкладам будут стабильными, на этом фоне значительные колебания максимальных ставок маловероятны», — заключил Пивень.

Накануне сообщалось, что, согласно исследованию FinExpertiza, рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в прошлом году.

Так, при открытии вклада на 100 тыс. рублей в начале 2022-го и фиксации прибыли в конце него россиянин мог получить 7,7 тыс. рублей. В то же время, вложив такую же сумму в корпоративные облигации, инвестор мог бы заработать 7,2 тыс. рублей, а в облигации федерального займа — 3,2 тыс.