Синоптики рассказали о погоде в Брянской области в четверг
В четверг, 12 января, на территории Брянской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом 11 января пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Ночью местами прогнозируется небольшой снег. Днем осадков не ожидается.
В ночные часы температура воздуха составит от –9 до –14 градусов. Днем — от –9 до –4 градусов.
Ветер прогнозируется юго-восточный, 8–13 м/с. Местами порывы до 15 м/с.
Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало потепления в Москве с пятницы.
Текущую зиму в Москве синоптики уже назвали «истеричной». Перед Новым годом в столице шли дожди, затем за пару дней наступила суровая зима, и вот снова ожидается резкое потепление вплоть до плюсовых показателей.