Жители Орла смогут обучиться церковному пению

В Троицкой церкви в Орле с 16 января после каникул начинаются занятия по церковному пению. Об этом 11 января пишет InfoOrel.ru.

Занятия будет проводить выпускник регентского отделения Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии отец Виталий Куликов.

Уроки будут проходить каждый понедельник в 18:30 в воскресной школе храма.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что ульяновский Спасский женский монастырь разработал экскурсионный маршрут «Святыни старого Симбирска». В маршрут входит посещение нескольких объектов в Ульяновске — лютеранской кирхи, места рождения Андрея Блаженного, Спасо-Вознесенского комплекса, Воскресенской церкви и других. Продолжительность экскурсии составляет три часа.