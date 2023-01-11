Солнце светило менее двух часов в Петербурге в первой декаде января
В первой декаде января Солнце в Санкт-Петербурге светило 1,9 часа. Об этом в среду, 11 января, главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов написал в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, это время запомнится из-за значительных перепадов температуры. Так, 1 января столбики термометров поднимались до +4,8 градуса, а 8 января в центре города было −17,3 градуса, пишет ИА FlashNord.
«Средняя температура за декаду составила −6,4 гр. (отклонение от нормы −2,3 гр.) и оказалась практически в середине длинного 150-летнего ряда наблюдений», — рассказал Колесов.
За указанный период в городе выпало 9,5 мм осадков. А Солнце выходило только 2 января и светило около двух часов, отмечает 78.ru.
Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало потепления в Москве с пятницы.