В Петербурге в 2022 году на 16% снизилось количество ДТП
С января по ноябрь 2022 году количество ДТП в Санкт-Петербурге снизилось на 16% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом в среду, 11 января, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«По данным ГИБДД, с января по ноябрь 2022 года дорожно-транспортная обстановка в Санкт-Петербурге характеризуется снижением количества ДТП на 16% и смертности на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года», — рассказали в пресс-службе.
В материале также отмечается, что в 2022 году камеры зафиксировали 9,5 млн нарушений. Большинство из них — 94% — это превышение скорости.
Ранее, в конце декабря, сообщалось, что в Калуге количество автомобильных аварий за год сократилось на 25% — с 429 до 330.