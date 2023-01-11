В Белом доме прокомментировали сбой в системе оповещения пилотов США

Улик, доказывающих то, что в произошедшем сбое в работе системы оповещения пилотов США виноваты хакеры, в данный момент нет. Об этом 11 января заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в своем аккаунте в Twitter.

«Нет свидетельств того, что это кибератака», — написала она.

Жан-Пьер также добавила, что президент США Джо Байден поставлен в известность относительно произошедшего инцидента.

Известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приняло решение отложить вылет всех внутренних рейсов в стране до 17:00 мск.

В свою очередь, Байден по завершении беседы с министром транспорта США Питом Буттеджаджем сообщил о том, что власти страны в данный момент не знают причин сбоя компьютерной системы Федерального авиационного управления США (ФАУ), однако самолеты могут благополучно приземляться.

«Они (транспортные власти. — Ред.) не знают, в чем причина <...>. Я сказал им, чтобы они доложили мне напрямую, когда выяснят. Самолеты всё еще могут благополучно приземляться, просто сейчас они не могут взлетать. Они не знают, в чем причина, они ожидают, что через пару часов у них будет четкое представление о том, что послужило причиной этого, и тогда они ответят», — заключил президент.

Ранее в этот день все авиарейсы в США были отменены из-за сбоя в работе системы оповещения пилотов. По данным системы отслеживания полетов FlightAware.com, было задержано около 760 рейсов, 91 — отменен. Отмечается, что речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, ответственной за рассылку в реальном времени данных пилотам об опасностях полета и ограничениях.