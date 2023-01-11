Заболеваемость лямблиозом выросла в Красноярском крае в 2022 году
Заболеваемость лямблиозом выросла в Красноярском крае на 20,5% в 2022 году. При этом показатель остался значительно ниже среднего многолетнего значения.
По словам главы краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, всего выявлено 1292 случая болезни. Лямблиоз вызывают простейшие организмы, паразитирующие в тонком кишечнике. Заболевание может протекать бессимптомно, пишет KrasnoyarskMedia.
Заболевание может передаваться через бытовые предметы и игрушки, а также рукопожатия. Кроме того, заразиться можно при употреблении воды сомнительного качества, например из родников и колодцев. Особенно высок риск передачи внутри детских коллективов и семей.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области медики выявили новые очаги кори. Заболевание диагностировали у жителей Бердска.