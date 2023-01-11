ЦБ РФ с 13 января возобновит операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке
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- ЦБ РФ с 13 января возобновит операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России возобновит c 13 января проведение операций по продаже и покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Об этом 11 января сообщается в Telegram-канале регулятора.
Операции будут проводить в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».
«Для минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Центробанк сохраняет возможность проведения операций на рынке в целях поддержания финансовой стабильности.
В конце декабря ЦБ разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж денежные средства в рублях с корреспондентских счетов в российских кредитных организациях.
В ноябре в ЦБ сообщили, что либерализация валютного контроля в отношении недружественных стран допустима на фоне смягчения санкций.