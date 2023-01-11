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В Кремле заявили об отсутствии у Путина нареканий к работе Мантурова

Песков: у Путина нет серьезных нареканий к работе Мантурова, критика во время совещания — «обычный рабочий процесс»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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У президента РФ Владимира Путина нет серьезных нареканий к работе вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, а критика во время совещания — «обычный рабочий процесс». Такое заявление в среду, 11 января, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это обычный рабочий процесс», — заверил он.

Ранее в этот день Путин в ходе совещания с членами правительства раскритиковал работу по обеспечению авиазаводов заказами на производство гражданских и военных воздушных судов, назвав ее «слишком медленной». Глава государства сказал, что «на некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго». Путин потребовал от Мантурова завершить работу по обеспечению авиазаводов заказами на 2023 год за месяц. Глава Минпромторга пообещал президенту России, что все заказы будут составлены и оформлены в течение месяца.

На совещании Мантуров рассказал, что поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту» запланирована на 2023–2025 годы, в их числе SSJ New, МС-21 и Ту-214. Он добавил, что проект будет финансироваться по льготной ставке 1,5% и «без избыточных требований к окупаемости».

Ранее, в июне прошлого года, Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов для нужд гражданской авиации. Министр уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

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