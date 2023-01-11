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Пять жителей Якутии пострадали от действий мошенников

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С начала 2023 года пять жителей Алданского района в Якутии пострадали от действий мошенников. Общий ущерб превысил 2 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, 46-летний геодезист доверился злоумышленникам и лишился порядка 1,8 млн рублей. Кроме того, 54-летний житель Алдана лишился 125 тыс. рублей, пытаясь получить дополнительный доход от перевозки пассажиров. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

24-летняя женщина пыталась купить холодильник и стиральную машину через сайт объявлений и лишилась 30 тыс. рублей.

В Камчатском крае в 2022 году зарегистрировали больше 1,1 тыс. случаев хищений средств с использованием информационных технологий. Общий ущерб превысил 420 млн рублей.

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