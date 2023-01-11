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Вашингтону предрекли поражение на Украине по аналогии с вьетнамской войной

Shukan Gendai: для США украинский конфликт закончится, как и Вьетнамская война
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/CNP/Oliver Contreras
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Украинский конфликт, как и Вьетнамская война, нужен для удовлетворения амбиций США и закончится для Вашингтона так же. Такое мнение высказал журналист японского издания Shukan Gendai Хироси Охара.

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В своем материале он ставит под сомнение американскую риторику о том, что украинский президент Владимир Зеленский якобы борется за справедливость. Он отмечает сходство ситуации на Украине с интервенцией США во Вьетнам, которая длилась с 1965 по 1973 год.

По его словам, военные действия во Вьетнаме могли закончиться раньше, если бы это был конфликт двух государств, но они затянулись из-за иностранного вмешательства. Сейчас аналогичная ситуация складывается на Украине.

Однако, пишет аналитик, Москва борется не с Киевом, а с Вашингтоном и НАТО.

Он также подчеркнул, что крупные вооруженные столкновения всегда являются «выгодным вложением» для одной из сторон и среди сторонников президента США Джо Байдена есть те, кто был бы рад решению американского лидера «оказать Киеву столько поддержки, сколько необходимо».

Сделав Зеленского в подконтрольных СМИ героем, демократы США попытаются сохранить свое лицо, но потерпят неудачу, как это случилось в предыдущих конфликтах.

«Действительно, падение Сайгона запомнилось как самое катастрофическое поражение в истории США, и разгром в украинском конфликте также будет весьма плачевным», — резюмировал Охара.

28 декабря схожая мысль была опубликована в журнале The American Thinker. По мнению авторов статьи, Украина заключила с американскими демократами выгодную сделку, позволяющую сделать ее центром незаконного оборота валюты, и правительство США пойдет на всё, чтобы продлить конфликт.

До этого, 21 декабря, китайское издание Global Times сообщало, что Вашингтон позволит украинскому кризису длиться до тех пор, пока не достигнет своих целей по реструктуризации глобальной цепи поставок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне российской спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении принял президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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