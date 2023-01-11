В Вологде самолет вынужденно сел из-за треснувшего стекла

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета Як-40 в Вологде из-за трещины в стекле. Об этом 11 января сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По информации прокуратуры, 10 января самолет рейса Санкт-Петербург – Котлас вынужденно приземлился в аэропорту Вологды после обнаружения трещины в стекле кабины.

В результате произошедшего никто не пострадал, всех пассажиров по итогу отправили на резервном самолете в аэропорт Великий Устюг, а затем наземным транспортом доставили в Котлас.

Ведомство планирует изучить все обстоятельства случившегося, а также проверить соблюдение требований безопасности полетов.

9 января у пассажирского самолета авиакомпании «ИрАэро», летевшего в Магадан, во время полета открылась дверь. Борт Ан-26 направлялся из якутского села Маган.

В результате самолету удалось вернуться обратно в аэропорт, никто из пассажиров и персонала борта не пострадал.