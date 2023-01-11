В Турции опровергли сообщения о поставках Киеву кассетных боеприпасов

Сообщения о якобы поставках Украине кассетных боеприпасов производства США из Турции являются дезинформацией, которая нацелена на подрыв мирных усилий Анкары. Так 11 января ответил источник в администрации турецкого президента на соответствующий вопрос журналистов.

«Вы просите от нас комментировать дезинформацию. Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает для установления мира?» — цитирует источник «РИА Новости».

Также отмечается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган — единственный глава государства, который может говорить как с лидером России Владимиром Путиным, так и с лидером Украины Владимиром Зеленским. В Анкаре также убеждены, что оба президента турецкому коллеге доверяют.

10 января издание Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. В публикации шла речь об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM). Отмечалось, что самим Соединенным Штатам запрещено экспортировать эти кассетные боеприпасы в соответствии с американским законодательством из-за высокого уровня брака.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что Турция якобы отправляет на Украину кассетные бомбы американского производства. По его словам, сейчас трудно говорить о достоверности сообщений, отметив, что на данную тему больше фейков, чем правдивой информации.

8 декабря телеканал CNN сообщал, что США не гарантировали, но и не давали однозначного отказа Украине по поставкам кассетных боеприпасов. На фоне заявлений высших должностных лиц США о полной поддержке и военном обеспечении Украины киевские власти четко дали Вашингтону понять, что они могли бы использовать кассетные боеприпасы, которые «в настоящее время пылятся на складах».

До этого, 27 октября, стало известно, что Украина требует от США и стран Европы поставить ей кассетные боеприпасы, а также высокоточные бомбы. Речь идет о так называемых кумулятивно-осколочных снарядах, разновидности кассетных боеприпасов, или их европейских аналогах.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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