Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД заявили о подчинении Евросоюза задачам НАТО после подписания декларации
Мир
В Турции опровергли сообщения о поставках Киеву кассетных боеприпасов
Мир
Освещавший события в Донбассе француз попросил политического убежища в РФ
Экономика
Более 60 новых самолетов планируется поставить «Аэрофлоту» до 2025 года
Мир
Американский адмирал допустил возобновление диалога Москвы и Киева после зимы
Мир
Издатель британских газет Mirror и Express сократит 200 сотрудников
Авто
Китайский автомобиль Skywell ET5 получил одну звезду в краш-тесте C-NCAP
Общество
Путин назвал среди приоритетов рост реальных зарплат людей и снижение бедности
Экономика
Путин сообщил о дополнительных ненефтегазовых доходах бюджета РФ в 200 млрд рублей
Общество
Путин заявил о намерении повышать обороноспособность России
Армия
В ДНР допустили нахождение до 500 военных ВСУ в заблокированном Соледаре
Мир
Американский конгрессмен включил Украину в список противников США
Сюжет:

В Турции опровергли сообщения о поставках Киеву кассетных боеприпасов

В администрации Эрдогана опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов Украине
0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сообщения о якобы поставках Украине кассетных боеприпасов производства США из Турции являются дезинформацией, которая нацелена на подрыв мирных усилий Анкары. Так 11 января ответил источник в администрации турецкого президента на соответствующий вопрос журналистов.

Турецкий кульбит: Эрдоган приготовился к сражениям на нескольких фронтах
Наступивший год обещает Турции серьезные испытания

«Вы просите от нас комментировать дезинформацию. Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает для установления мира?» — цитирует источник «РИА Новости».

Также отмечается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган — единственный глава государства, который может говорить как с лидером России Владимиром Путиным, так и с лидером Украины Владимиром Зеленским. В Анкаре также убеждены, что оба президента турецкому коллеге доверяют.

10 января издание Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. В публикации шла речь об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM). Отмечалось, что самим Соединенным Штатам запрещено экспортировать эти кассетные боеприпасы в соответствии с американским законодательством из-за высокого уровня брака.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что Турция якобы отправляет на Украину кассетные бомбы американского производства. По его словам, сейчас трудно говорить о достоверности сообщений, отметив, что на данную тему больше фейков, чем правдивой информации.

8 декабря телеканал CNN сообщал, что США не гарантировали, но и не давали однозначного отказа Украине по поставкам кассетных боеприпасов. На фоне заявлений высших должностных лиц США о полной поддержке и военном обеспечении Украины киевские власти четко дали Вашингтону понять, что они могли бы использовать кассетные боеприпасы, которые «в настоящее время пылятся на складах».

До этого, 27 октября, стало известно, что Украина требует от США и стран Европы поставить ей кассетные боеприпасы, а также высокоточные бомбы. Речь идет о так называемых кумулятивно-осколочных снарядах, разновидности кассетных боеприпасов, или их европейских аналогах.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023