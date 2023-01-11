Купание в купели организуют в заливе Якоби в Иркутске

Единственное разрешенное место для купания на Крещение организуют в заливе Якоби в Иркутске. Специалисты приступили к подготовке проруби.

Вопросы организации парковки, оказания медицинской помощи, установки палаток для переодевания и мобильных туалетов обсудили в администрации города. Вице-мэр Дмитрий Ружников подчеркнул, что схемы расположения объектов должны быть готовы к следующей неделе. Кроме того, необходимо организовать патрулирование акватории для пресечения движения транспорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На территории залива готовят площадку для строительства ледяных фигур. К Крещению на заливе организуют храм, фигуры святых, ангелов и животных.

В Амурской области к Крещению организуют восемь купелей. На территории Благовещенска купания пройдут на реке Зее.