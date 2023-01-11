Путин пообещал решить все проблемы в обеспечении потребностей СВО

Россия решит все проблемы в обеспечении потребностей специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 11 января, заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — сказал он в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

11 января президент проводит очередное совещание с членами Правительства в режиме видеоконференции. Основной темой встречи заявлено обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах Российской Федерации. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее, в конце ноября, Путин заявлял, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию участников СВО. Глава государства тогда указал, что по каждому элементу экипировки Вооруженных сил России должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует и понимает, какую на самом деле функцию выполняет каждый элемент.

Также президент подчеркивал, что снаряжение для участников специальной военной операции должно быть не просто в наличии, но и быть удобным и современным.

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