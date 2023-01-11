Француз Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, в середине декабря запросил политического убежища в России. Об этом 11 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище», — уточнил собеседник агентства.

В мае 2022 года, после посещения Донбасса, Боке заявил, что украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных солдат российской армии.

Он рассказал, что был свидетелем этих преступлений, когда находился на территории Украины в рамках гуманитарной миссии. Боке также отметил, что по возвращении домой был удивлен тем, как местные власти и СМИ трактуют события на Украине.

В начале сентября Боке сообщил, что украинские власти причастны к геноциду в Донбассе и химической атаке в Донецке. После этого на него напали в Стамбуле. Он заявил, что двое неизвестных следили за ним с вечера, а затем атаковали и нанесли несколько колото-резаных ран.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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