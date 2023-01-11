Мужчина погиб при наезде поезда в Красноярском крае

Грузовой поезд совершил наезд на мужчину в Красноярском крае. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Трагедия произошла вечером 10 января на станции Сорокино. По данным следствия, машинист заметил на путях нетрезвого человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Красноярский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по факту случившегося.

В конце декабря на правобережье Красноярска пассажирский поезд сбил насмерть 17-летнего мальчика. Подросток переходил пути в неположенном месте и в наушниках.