Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда

Президент России Владимир Путин назвал работу по обеспечению авиазаводов заказами на производство гражданских и военных воздушных судов «слишком медленной». Об этом он заявил 11 января в ходе совещания с членами правительства.

«На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год», — отметил президент.

Путин потребовал от главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова за месяц закончить работу по обеспечению авиазаводов заказами на текущий год.

«Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Квартала какого-то, о чем мы говорим? Мы что не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить, ладно?» — обратился к вице-премьеру глава государства.

В свою очередь Мантуров заверил, что все заказы будут составлены и оформлены в течение месяца

На совещании глава Минпромторга рассказал о том, что поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту» запланирована в 2023-2025 годах, в их числе SSJ New, МС-21 и Ту-214. Он добавил, что проект будет финансироваться по льготной ставке 1,5% и «без избыточных требований к окупаемости».

До этого, в июне 2022 года, Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Министр уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.