Уровень воды в Ириклинском водохранилище оказался на 4 м ниже нормы

В Оренбургской области уровень воды в Ириклинском водохранилище оказался на 4,3 м ниже нормы. При этом толщина льда составляет 65 см. Таковы данные регионального департамента пожарной безопасности и гражданской защиты.

«Урал56.Ру» напоминает, что в 2022 году весной приток в Ириклинское водохранилище оказался самым минимальным за всю его историю. Показатель снижается пятый год подряд. По данным на май прошлого года, до полного состояния в водохранилище не хватило 3 м.

Что касается других рек Оренбургской области, то, по последним данным, толщина льда в основном составляет от 38 до 57 см, на востоке области — местами до 70 см.

Наиболее сильно вода промерзла на реке Суундук в поселке Майский. Там толщина льда — 70 см. Чуть меньше, 65 см, — на Ириклинском водохранилище. Наименьшее промерзание — на реке Орь в районе Истемиса: 38 см. На реке Урал в Оренбурге и Орске толщина льда 45 см и 50 см соответственно, а на реке Сакмаре в районе Татарской Каргалы — 47 см, уточняет РИА «Оренбуржье».