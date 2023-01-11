Путин сообщил о дополнительных ненефтегазовых доходах бюджета РФ в 200 млрд рублей

Дополнительные доходы бюджета России из ненефтегазовых отраслей составили 200 млрд рублей. Об этом сообщил 11 января президент РФ Владимир Путин.

Такие дополнительные доходы позволяют России решать необходимые для страны вопросы, отметил глава государства, как по развитию в целом, так и по текущим важным ситуациям на федеральном и региональном уровнях.

«Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время абсолютно, добиться вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам», — отметил Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

Ранее, 10 января, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что дефицит федерального бюджета России в 2022 году составил 2,3% ВВП, или 3,3 трлн рублей. Силуанов подчеркнул, что в прошлом году был перевыполнен план по доходам бюджета.

Он отметил, что общий объем доходов составил почти 28 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей выше, чем изначально планировалось ведомством. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и роста ненефтегазовых доходов, указал министр.

24 ноября минувшего года сообщалось о том, что Госдума РФ утвердила федеральный бюджет России на 2023–2025 годы, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2 до 0,7% ВВП. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что принятый бюджет самый сложный за последние годы. На это повлияли санкции и сложности в прогнозировании развития мировой экономики.

Ранее, в сентябре, президент России поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета.