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Путин заявил о намерении повышать обороноспособность России

Путин: Россия будет повышать обороноспособность страны и продолжит социальные программы
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Фото: ТАSS/The Kremlin Moscow
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Президент России Владимир Путин 11 января заявил, что РФ будет повышать обороноспособность страны и продолжит реализацию масштабных социальных программ.

«Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — заявил он на совещании с членами правительства.

Говоря о реализации масштабных социально-экономических программ и планов, Путин отметил, что власти продолжат их реализацию, чтобы повышать благосостояние людей, расширять международные связи, а также раскрывать потенциал страны.

10 января министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил о необходимости в кратчайшие сроки довести решение вопросов со снаряжением и тактической экипировкой российских военных до самого высокого уровня.

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Шойгу также добавил, что в скором времени планируется усовершенствовать систему управления и связи. По его словам, для этого будут использоваться технологии искусственного интеллекта.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил наращивать темпы обеспечения экипировкой и медикаментами солдат российской армии.

Он отметил, что Минобороны, Росгвардия, МВД и ФСБ уже заявили о приведении нормативов обеспеченности со своими реальными нуждами. В настоящий момент завершается работа по составлению планов поставок.

В этом же месяце Путин заявил, что развитие армии будет проходить «спокойно» и без «всякой суеты». Он подчеркнул, что «мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где не надо, мы разрушали свою экономику».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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