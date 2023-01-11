Китайский автомобиль Skywell ET5 получил одну звезду в краш-тесте C-NCAP

Китайский автомобиль Skywell ET5 (в некоторых странах назван как Skyworth EV6, Elaris BEO и Imerium SEV) получил только одну звезду за безопасность в китайском тесте C-NCAP. Об этом 11 января рассказало издание Carnewschina.

При боковом столкновении центральная стойка автомобиля ушла далеко в салон. В результате EТ5 набрал 0 баллов из 16 возможных. Что касается безопасности пассажиров Skywell ET5, то лобовое столкновение было признано неплохим.

При столкновении с барьером во всю ширину кроссовера он набрал 13 баллов из 24. Что касается столкновения с деформируемым барьером, то Skywell ET5 набрал 16 баллов из 24. При этом передние стойки машины не деформировались, но пассажиры получили некоторые повреждения. Специалисты признали, что функции помощи водителю в обеспечении безопасности машины были признаны неудовлетворительными. ET5 набрал по этому показателю всего 30% из-за плохой работы AEB, LKA и других штатных систем безопасности, отметило издание.

Skywell ET5 является среднеразмерным кроссовером на электротяге, его длина составляет 4698 мм, колесная база — 2800 мм. Специалисты издания отметили, что на внешних рынках электрокар позиционируется как полулюксовый автомобиль и официально представлен в Германии, Турции, ОАЭ, США, Канаде и России.

28 ноября российские дилеры китайской марки Skywell начали предлагать в РФ среднеразмерный электрокроссовер ET5. Машина на электротяге доступна в двух комплектациях стоимостью 4 млн 480 тыс. рублей и 4 млн 980 тыс. рублей соответственно. Skywell ET5 оснащен двигателем мощностью 204 л.с. и обладает запасом хода более 500 км. С помощью быстрой зарядки батарея электромобиля заряжается до 80% за 30 минут.