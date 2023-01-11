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Американский адмирал допустил возобновление диалога Москвы и Киева после зимы

Отставной американский адмирал Ставридис: Киев и Москва могут возобновить диалог после окончания зимы
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Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
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Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джеймс Ставридис заявил 11 января, что Россия и Украина могут вернуться к переговорам после окончания зимы. Об этом сообщает издание Newsweek.

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Он полагает, что возвращения к переговорам стоит ожидать в середине 2023 года.

Ставридис аргументировал свою позицию тем, что к этому моменту у России якобы будут большие потери в живой силе и военной технике.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решить украинский конфликт путем переговоров. Однако, по его словам, нежелание Киева вести диалог не оставляет никаких перспектив.

В декабре президент России Владимир Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер отмечал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров.

Последний очный раунд переговоров между России и Украиной состоялся весной 2022 года в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от уже достигнутых договоренностей, а в октябре официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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