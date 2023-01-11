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Эколог оценил вероятность восстановления озонового слоя к 2066 году

Эколог Шкрадюк прокомментировал доклад ООН о восстановлении озонового слоя Земли к 2066 году
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Фото: Global Look Press/NASA
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Нужно запустить в космос больше приборов, которые будут следить за содержанием озоноразрушающих веществ. Тогда картина по возможному сокращению выбросов в атмосферу станет яснее. Об этом 11 января «Известиям» заявил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

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Таким образом он прокомментировал доклад ООН о том, что озоновый слой Земли может вернуться к значениям 1980 года, когда еще не было озоновых дыр, к 2066 году в Антарктике, к 2045 году — в Арктике и к 2040 году — в остальном мире.

По словам Шкрадюка, озоновый слой может разрушать целый набор веществ, из которых на первом месте стоят хлор-, бром- и йодосодержащие органические соединения.

«Они разные и в атмосфере сохраняются разное время. Они находятся в очень малых концентрациях, поэтому нужны очень точные приборы, чтобы ее контролировать. А это сложно», — сказал он.

Эксперт отметил, что в отчете ООН были сведены результаты большого числа измерений разными способами.

«Обнаружилось, что в верхних слоях атмосферы (50 км и выше) количество озоноразрушающих веществ уменьшается. А количество озона восстанавливается. Это хорошо. Но на высоте, где летают самолеты и ниже количество озона не растет, потому что с земли поступает много вредных веществ. Веществ, которые плохо разлагаются в атмосфере и долетают до ее верхних слоев, человечество выбрасывает заметно меньше», — сказал он.

А веществ, которые разлагаются и не успевают долететь до высоты 50 км, выбрасывается по-прежнему много, и задача их уменьшения еще стоит, добавил Шкрадюк.

«В целом авторы отчета уверены, что усилия по сокращению выбросов дадут эффект и атмосфера станет чище. Здесь картина более сложная и неполная, чем с изменением климата и количеством парниковых газов. Поэтому необходимо в космос запустить больше приборов, которые будут следить за содержанием озоноразрушающих веществ», — заключил эксперт.

В марте 2021-го Nature Geoscience писало о том, что исследователи смоделировали эволюцию атмосферы планеты, взяв во внимание геологические, биологические и климатические факторы. В ходе эксперимента они обнаружили, что атмосфера Земли будет стабильна еще около 1 млрд лет.

Однако, по их мнению, после установленного срока на планете будет практически отсутствовать кислород вследствие резкого увеличения активности Солнца, что приведет к снижению углекислого газа и спровоцирует нарушение процесса фотосинтеза.

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