Фигурист Маринин назвал неожиданной новость о госпитализации Костомарова

Российский фигурист Максим Маринин в среду, 11 января, в беседе с «Известиями» заявил, что новость о госпитализации с пневмонией олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова была неожиданной для него и их общих коллег.

«Я очень переживаю. Не представляю состояние Оксаны [Домниной], его жены, которая сейчас находится рядом с ним. <...> Мы все надеемся на лучший исход. <...> Для нас всех эта новость была неожиданной», — сказал он.

Маринин сообщил, что виделся с Костомаровым еще до Нового года, перед началом тура ледовых шоу Ильи Авербуха. Фигурист рассказал, что некоторые коллеги болели. Сам Маринин, по его словам, перенес бронхит. Несмотря на болезни, спортсменам приходилось тренироваться, так как выступления были давно запланированы, а замена артистов невозможна, добавил Маринин.

«Знаю, что большинство коллектива и в Москве болело. Кто чем болел, честно говоря, сказать сложно», — сказал он, отметив, что среди тех, кто делал тест на коронавирус, результаты были отрицательные.

О том, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, стало известно накануне, 10 января. Как рассказал «Известиям» источник, 45-летний спортсмен обратился к медикам 9 января. Фигурист жаловался на слабость и боли в груди. Он сдал текст на коронавирус, но результат оказался отрицательным.

Хореограф ледовых шоу Максим Ставиский 10 января заявлял о подключении Костомарова к аппарату искусственной вентиляции легких. Он также отметил, что спортсмен «покашливал» во время выступлений, но температура у него не поднималась.

Позднее во вторник продюсер ледовых шоу «Волшебник страны Оз», в которых участвует Костомаров, Илья Авербух рассказал, что фигуриста перевели в Коммунарку.

11 января источник «Известий» сообщил, что состояние Костомарова оценивается как тяжелое.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала Костомарову скорейшего выздоровления.

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В новогодние праздники фигурист провел около 30 шоу в туре Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».