Американский конгрессмен от штата Кентукки, председатель комитета палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер включил Украину в список противников США. К такому выводу он пришел из-за подозрений относительно связей президента США Джо Байдена с властями в Киеве. Об этом сообщило 11 января издание Newsweek.

По мнение Комера, на ежедневные ошибки и плохие решения Белого дома влияют «противники из Китая, России и с Украины».

«Плохие решения Белого дома <...> оказывают пагубное влияние на каждого американца. И вы задаетесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?» — отметил конгрессмен.

Комер также указал, что со стороны США при поставках военной и финансовой помощи Украине не хватает «прозрачности». По его мнению, необходима детальная подотчетность перед налогоплательщиками США.

«У нас много опасений и по поводу Украины. У меня много вопросов о том, что происходит на Украине в отношении иностранной помощи», — добавил конгрессмен.

4 января в Белом доме рассказали о намерении в предстоящие дни и недели предоставить Украине новую военную помощь. Там отметили, что Вашингтон не ждет скорого окончания боевых действий.

В декабре прошлого года бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что США вмешиваются в конфликт на Украине, так как пытаются показать способность управлять миром. Он напомнил, что Вашингтон уже выделил «ошеломляющую сумму» на помощь Киеву.

В октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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