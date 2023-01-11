Реклама
Прямой эфир
Экономика
Более 60 новых самолетов планируется поставить «Аэрофлоту» до 2025 года
Мир
Американский адмирал допустил возобновление диалога Москвы и Киева после зимы
Мир
Издатель британских газет Mirror и Express сократит 200 сотрудников
Авто
Китайский автомобиль Skywell ET5 получил одну звезду в краш-тесте C-NCAP
Общество
Путин назвал среди приоритетов рост реальных зарплат людей и снижение бедности
Экономика
Путин сообщил о дополнительных ненефтегазовых доходах бюджета РФ в 200 млрд рублей
Общество
Путин заявил о намерении повышать обороноспособность России
Армия
В ДНР допустили нахождение до 500 военных ВСУ в заблокированном Соледаре
Мир
Американский конгрессмен включил Украину в список противников США
Мир
На Филиппинах эвакуированы более 10 тыс. человек из-за наводнений
Мир
МИД Эстонии потребовал сократить число российских дипломатов до восьми
Общество
Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
Сюжет:

Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Соледар, ВКС наносят удары по целям в городе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город Соледар с двух сторон. Об этом 11 января сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения, по его словам, блокировали город с северной и южной частей город.

«ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — сказал он.

Раскатали гаубицу: наша армия стала эффективнее подавлять артиллерию ВФУ
Как уничтожение артустановок западного производства меняет ситуацию на фронте

Конашенков отметил, что при атаках были ликвидированы около 80 украинских военнослужащих. Кроме того, уничтожен танк и три бронемашины.

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов указал, что Соледар зачищают от украинских войск. Он сообщил, что к вечеру 11 января или к утру следующего можно будет уже констатировать, что город находится полностью под контролем российских сил.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Артемовск (украинское название Бахмут) связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине.

Ранее советник офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал о бегстве некоторых подразделений Вооруженных сил Украины под Соледаром.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023