Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Соледар, ВКС наносят удары по целям в городе

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город Соледар с двух сторон. Об этом 11 января сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения, по его словам, блокировали город с северной и южной частей город.

«ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — сказал он.

Конашенков отметил, что при атаках были ликвидированы около 80 украинских военнослужащих. Кроме того, уничтожен танк и три бронемашины.



Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов указал, что Соледар зачищают от украинских войск. Он сообщил, что к вечеру 11 января или к утру следующего можно будет уже констатировать, что город находится полностью под контролем российских сил.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Артемовск (украинское название Бахмут) связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине.

Ранее советник офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал о бегстве некоторых подразделений Вооруженных сил Украины под Соледаром.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».