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На Филиппинах эвакуированы более 10 тыс. человек из-за наводнений

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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard
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На Филиппинах эвакуировали свыше 10 тыс. человек по причине наводнений в 10 городах провинции Самар. Об этом 11 января сообщает Philippine News Agency.

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Мэр провинции Самар Уоррен Агилар рассказал в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что на текущей неделе из-за разлива реки Гандара были затоплены низменные общины.

«Это может <…> нанести ущерб не только сельскому хозяйству, инфраструктуре и имуществу, но и поставить под угрозу жизни большого числа жителей», — приводит издание высказывание из резолюции местного правительства.

Последние дни на Филиппинах шли проливные дожди, из берегов вышли местные реки, соседние провинции также затоплены. В затопленных пунктах глубина воды составляет практически 1,5 м.

В провинции Самар отменены занятия в школах, работа в офисах, ряд авиарейсов. Сообщений об ущербе и пострадавших нет. Пострадавшие районы объявлены зоной бедствия ради использования возможности помочь нуждающимся посредством общественных фондов.

7 января в португальском городе Порту произошло наводнение, был затоплен метрополитен. Из-за сильных дождей под водой оказались улицы города, повреждены дороги. Стихия прервала движение поездов на станции Сан-Бенту. В Португалии был введен оранжевый уровень погодной опасности.

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