В Хабаровском крае возбудили 15 уголовных дел из-за незаконной рубки елок

С декабря в Хабаровском крае выявили 30 случаев незаконной вырубки леса. В регионе возбудили 15 уголовных дел, размер штрафов почти достиг 1 млн рублей.

Проверки проводились в рамках профилактической операции «Елочка». В рейдах участвовали лесные инспекторы совместно с полицейскими. Кроме того, с ноября проводилась операция «Лес», во время которой сотрудники правоохранительных органов и инспекторы пресекали деятельность черных лесорубов. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Всего пресечено 30 незаконных рубок. Кроме того, участники рейдов остановили 618 лесовозов на дорогах, нарушения выявлены в 15 случаях.

Общий объем незаконно вырубленной древесины составил 306 куб. м. Ущерб лесному фонду оценивается в 6,7 млн рублей.

Всего в 2022 году в Хабаровском крае возбуждено 15 уголовных дел.