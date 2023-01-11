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Военный эксперт оценил новость о поставках Турцией кассетных бомб Киеву

Военный эксперт Леонков — о новости про поставки кассетных бомб Киеву: среди вооружения, которое поступает на Украину, часто фигурирует «экзотика»
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Военный эксперт Алексей Леонков 11 января прокомментировал информацию Foreign Policy о том, что Турция якобы поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца.

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По его словам, в номенклатуре вооружения, которое поставляется на Украину, часто попадается «разная экзотика» и упомянутые в статье Foreign Police артиллерийские кассетные боеприпасы, похоже, относятся к ним.

«Это что-то малоизвестное. Нельзя исключить того, что под одним именем прошли два вида боеприпасов. Но, скорее всего, речь идет о боеприпасе для РСЗО, который комплектуется двумя видами кассет. Одна их часть — осколочная, поражает живую силу. Вторая — кумулятивная, которая, падая сверху, поражает бронетехнику», — сказал эксперт.

Накануне Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написало, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы производства США. Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM).

Отмечалось, что Вашингтону запрещено экспортировать эти кассетные боеприпасы в соответствии с американским законодательством из-за высокого уровня брака. После того как США отказали Украине в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить, уточняет автор статьи. При этом в публикации отмечается, что Анкара пыталась скрыть их передачу Киеву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас трудно говорить о достоверности публикации Foreign Policy. При этом он напомнил о том, что Турция поставляет Украине беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Кроме того, он подчеркнул, что Анкара как член НАТО имеет обязательства перед альянсом.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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