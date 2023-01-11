Самыми пожароопасными признаны отечественные машины

Автомобили Lada, УАЗ и машины «Группы ГАЗ» по итогам 2022 года признаны самыми пожароопасными, согласно исследованиям компании «Страховой дом ВСК». Об этом 11 января сообщило издание «Газета.Ru».

В рейтинг была включена статистика по зарегистрированным фактам возгорания автомобилей с оформленными полисами каско.

«Суммарно на долю автомобилей отечественных брендов пришлось 24,2% возгораний машин», — говорится в исследовании. По данным страховой компании, среди автомобилей марки Lada чаще всего горела модель Vesta. У УАЗа это был внедорожник Patriot, а у «Группа ГАЗ» — автомобили семейства «Газель».

По оценке страховщиков, вслед за отечественными авто расположились Renault, Toyota и Hyundai — на них пришлось по 12,1% происшествий соответственно. Среди французских машин марки Renault наибольшее число возгораний зафиксировано у модели Arkana, у Toyota — внедорожник Land Cruiser Prado, а у Hyundai — кроссовер Creta.

Среди грузовиков самым пожароопасным была признана Scania, 6% возгораний.

24 августа министерство транспорта США посоветовала американским владельцам кроссоверов Hyundai Palisade и Kia Telluride парковаться подальше от зданий и других автомобилей, так как даже при неработающем двигателе существует риск возгорания машины. Причиной возгорания может служить загрязнение платы модуля управления тягово-сцепным устройством и в Канаде по этой причине было зафиксировано три возгорания Hyundai Palisade.