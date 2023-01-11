Синоптик рассказала москвичам о погоде на Крещение

На Крещение, 19 января, в Москве не ожидается сильных морозов. Об этом в среду, 11 января, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Преобладающая температура будет слабоотрицательной, <...> крещенских морозов не предвидится, вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января», — приводит слова Поздняковой «РИА Новости».

Синоптик отметила, что также в начале следующей недели в Москве возможен снег, количество ожидаемых осадков оценивается как умеренное.

Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало потепления в Москве с 13 января.

Отмечалось, что текущую зиму синоптики уже назвали «истеричной». Перед Новым годом в столице шли дожди, затем за пару дней наступила суровая зима, и вот снова ожидается резкое потепление вплоть до плюсовых показателей.

9 января о грядущем потеплении в столичном регионе в конце недели предупреждала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура может подняться до 0 градусов.