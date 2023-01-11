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Повреждение корабля «Союз МС-22». Главное

Корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» запустят к МКС 20 февраля
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Фото: Global Look Press/NASA
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В середине декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22». Плановые работы на нем были немедленно прекращены, а российско-американские специалисты начали разрабатывать шаги по спуску космического судна на Землю. Кроме того, на замену поврежденному кораблю к МКС отправят «Союз МС-23». О ходе событий читайте в материале «Известий».

Союз МС-22 — температура

В результате повреждения радиатора произошла разгерметизация внешнего контура системы теплообеспечения корабля «Союз МС-22». Поначалу предполагалось, что виной происшествию стали технические недочеты при изготовлении радиатора, однако позднее экспериментально было доказано, что повреждение было вызвано ударом метеороида. Образовавшееся отверстие не превышает 1 мм. По поручению Центра управления полетами космонавты проложили дополнительную вентиляцию.

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В СМИ появлялась недостоверная информация о том, что из-за утечки из блока охлаждения температура на борту корабля за сутки поднялась до 50 градусов. однако вскоре «Роскосмос» опроверг эти данные, уточнив, что в первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов. Внутри корабль остается герметичным, температура на борту составляет примерно 27 градусов. Влажность тоже находится в допустимых пределах.

Союз МС-22 — космонавты

Корабль пристыкован к Международной космической станции (МКС). В начале января в пресс-службе российской госкорпорации сообщили, что космонавты экипажа — Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Фрэнк Рубио, будут подготовлены к выходам в открытый космос с американского сегмента МКС. Точную дату выхода в открытый космос не называли, как не уточняется и график полетов. Следующий перекрестный полет должен был состояться 16 марта 2023 года, но теперь планы будут изменены.

Для безопасного возвращения космонавтов на Землю 20 февраля в беспилотном режиме к станции будет запущен корабль «Союз МС-23».

Сам «Союз МС-22», как стало известно 11 января, будет спущен на Землю в беспилотном режиме. Как показало испытание, его двигатели работают в штатном режиме.

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