Житель Хабаровского края отдал мошенникам больше 1 млн рублей

Житель Комсомольска-на-Амуре лишился 1,1 млн рублей из-за лжеброкеров. Мошенники убедили мужчину, что он сможет получить доход от инвестиций.

По словам 40-летнего потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником брокерской компании. Собеседник убедил мужчину оформить кредит и инвестировать средства. Хабаровчанин переводил разные суммы в течение двух месяцев. Когда сумма превысила 1,1 млн рублей, мошенник перестал выходить на связь, пишет ИА AmurMedia.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Оренбурге 25-летний мужчина лишился 2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Злоумышленники убедили потерпевшего оформить кредит.