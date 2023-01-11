Дело возбуждено после потасовки учительницы со школьницей в Красноярске

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении учительницы географии, которая подралась с шестиклассницей из-за курения электронной сигареты. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как женщина толкает школьницу, та ей отвечает и между ними завязывается потасовка. Затем педагог обливает девочку водой из бутылки и выгоняет из класса. В соцсети утверждают, что инцидент произошел в школе № 34 Красноярска.

После публикации записи прокуратура Красноярского края организовала проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, предварительно установлено, что ученица шестого класса курила в классе электронную сигарету, а когда преподаватель попыталась ее забрать, то девочка облила педагога водой. После этого началась потасовка. Сам инцидент произошел 9 января.

В региональном СУ СК по результатам проверки возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.

Ранее в этот день сообщалось, что в закрытом городе Вилючинск на Камчатке первоклассник напал на учительницу и ранил ее осколком стекла. После публикации в соцсетях прокуратура Камчатского края и региональное СУ СК РФ организовали проверки.