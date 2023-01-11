Пять российских теннисисток вышли в финал квалификации Australian Open – 2023

Пять теннисисток из России вышли в финал квалификации чемпионата Australian Open – 2023. Об этом 11 января сообщается на официальном сайте турнира.

За право выступить на турнире будут бороться Оксана Селехметьева, Диана Шнайдер, Эрика Андреева, Полина Кудерметова и Анастасия Тихонова. Еще одна российская спортсменка Элина Аванесян проиграла своей американской сопернице Софии Чанг со счетом 3:6, 7:5, 3:6.

Также на 12 января запланирован финальный матч между Шнайдер и Тихоновой.

Как отмечает газета «Спорт-Экспресс», в прошлом году в финале квалификации Australian Open принимали участие всего две наши соотечественницы — Элина Аванесян и Камилла Рахимова.