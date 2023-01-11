Юрист рассказала о возможной судьбе Сапеги после отказа в помиловании
Юрист Мария Ярмуш 11 января рассказала «Известиям» о возможном развитии событий для осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги.
Ранее в этот день отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил, что комиссия по вопросам помилования при президенте Белоруссии Александре Лукашенко отказала девушке в помиловании.
Юрист отметила, что у Сапеги есть два пути. Первый — просить отбывать наказание на территории России, второй — «вести себя хорошо» в Белоруссии и просить условно-досрочное освобождение. При этом Ярмуш отметила, что в будущем россиянка сможет повторно обратиться за помилованием.
«Это зависит от президента. Удовлетворять ходатайство или нет — это его право, а не обязанность. Через какое-то время Сапега может повторно обратиться за помилованием», — сказала она.
Также в среду адвокат Антон Гашинский сообщил, что запрос на передачу Сапеги для отбытия в РФ оставшейся части наказания подадут в ближайшее время.
24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима 6 мая 2022 года.
3 июня Лукашенко заявил о возможности передать РФ Сапегу, подчеркнув, что ему ее жалко. Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.
Позднее, 27 июня, стало известно, что Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании.
Суд над Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.