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Юрист рассказала о возможной судьбе Сапеги после отказа в помиловании

Юрист Ярмуш: Сапега может повторно попросить Лукашенко о помиловании
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Фото: Global Look Press
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Юрист Мария Ярмуш 11 января рассказала «Известиям» о возможном развитии событий для осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги.

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Ранее в этот день отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил, что комиссия по вопросам помилования при президенте Белоруссии Александре Лукашенко отказала девушке в помиловании.

Юрист отметила, что у Сапеги есть два пути. Первый — просить отбывать наказание на территории России, второй — «вести себя хорошо» в Белоруссии и просить условно-досрочное освобождение. При этом Ярмуш отметила, что в будущем россиянка сможет повторно обратиться за помилованием.

«Это зависит от президента. Удовлетворять ходатайство или нет — это его право, а не обязанность. Через какое-то время Сапега может повторно обратиться за помилованием», — сказала она.

Также в среду адвокат Антон Гашинский сообщил, что запрос на передачу Сапеги для отбытия в РФ оставшейся части наказания подадут в ближайшее время.

24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима 6 мая 2022 года.

3 июня Лукашенко заявил о возможности передать РФ Сапегу, подчеркнув, что ему ее жалко. Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Позднее, 27 июня, стало известно, что Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании.

Суд над Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяли то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

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