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В России предложили расширить льготы на поступление в вузы для детей мобилизованных

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Минобрнауки России 11 января предложило расширить список граждан, которые могут поступать в высшие учебные заведения на льготных основаниях. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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В частности, в данный список предлагается включить героев России и награжденных тремя орденами Мужества.

Кроме того, льготы могут получить дети добровольцев и мобилизованных, принимавших участие в специальной военной операции на Украине.

Также предлагается предоставить льготы детям военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в иностранных государствах.

Проектом предлагается еще и учитывать результаты выпускных экзаменов, проводимых в школах Белоруссии, в качестве вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, пишет «Газета.Ru».

В конце декабря премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах.

В том же месяце Минобрнауки совместно с Минобороны разработало для российских вузов образовательный модуль по основам начальной военной подготовки, который уже направлен в учебные заведения для включения в программы бакалавриата и специалитета.

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