В России предложили расширить льготы на поступление в вузы для детей мобилизованных
- Новости
- Общество
- В России предложили расширить льготы на поступление в вузы для детей мобилизованных
Минобрнауки России 11 января предложило расширить список граждан, которые могут поступать в высшие учебные заведения на льготных основаниях. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В частности, в данный список предлагается включить героев России и награжденных тремя орденами Мужества.
Кроме того, льготы могут получить дети добровольцев и мобилизованных, принимавших участие в специальной военной операции на Украине.
Также предлагается предоставить льготы детям военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в иностранных государствах.
Проектом предлагается еще и учитывать результаты выпускных экзаменов, проводимых в школах Белоруссии, в качестве вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, пишет «Газета.Ru».
В конце декабря премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах.
В том же месяце Минобрнауки совместно с Минобороны разработало для российских вузов образовательный модуль по основам начальной военной подготовки, который уже направлен в учебные заведения для включения в программы бакалавриата и специалитета.