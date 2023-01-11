«Ъ»: Минцифры начало разрабатывать меры для возвращения IT-специалистов в Россию

В России занимаются разработкой мер, благодаря которым на родину могут вернуться уехавшие из России IT-специалисты. Как сообщает 11 января издание «Коммерсант», соответствующие совещания проводят специалисты Минцифры РФ.

Одной из мер, которую предлагается ввести для таких работников, является возможность предоставления им отсрочки от службы в армии. Как добавляет «Газета.Ru», сейчас отсрочка от армии для IT-специалистов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) пока не закреплена законодательно, поэтому формально военкоматы еще могут призвать таких работников.

Кроме того, участники IT-рынка сообщили, что желающим вернуться домой айтишникам частично компенсируют перелет домой. Кроме того, некоторые эксперты хотят побудить к возвращению в Россию работающих за рубежом специалистов повышением для них подоходного налога с 13 до 30%.

При этом в самом ведомстве к предложениям запретить удаленную работу за рубежом или поднять ставку НДФЛ относятся негативно, заявляя, что это «не поможет ни отрасли, ни самим специалистам».

Ранее, 28 декабря, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство займется вопросом о включении технических IT-специальностей в перечень на отсрочку от несения срочной службы в армии. Министр отметил, что такая идея возникла после частичной мобилизации, когда появился список IT-специальностей на отсрочку.

20 декабря Шадаев указал на то, что около 100 тыс. российских IT-специалистов сейчас находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах.

В начале декабря глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян. В частности, он говорил о том, что в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничения удаленной работы для уехавших россиян.

В Минцифры России заявили, что не поддерживают введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Как отметили в министерстве, введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.