Реклама
Прямой эфир
Авто
Интерьер нового кроссовера Сhery TJ-1 впервые показали на фото
Армия
Москва и Минск нарастили силы ПВО региональной группировки войск
Мир
Литва получит от ЕС €10 млн на размещение украинских беженцев
Экономика
Заводы IKEA в России продадут до начала июля
Мир
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 69 рублей впервые с 30 декабря
Авто
Вступил в силу закон о штрафе за выброс мусора из автомобиля
Экономика
ЦБ РФ принял решение о госрегистрации банка «Точка»
Экономика
ЦБ возобновит операции по продаже валюты на внутреннем рынке с 13 января
Общество
Москалькова призвала помочь желающим приехать к родственникам в РФ украинцам
Мир
В Кремле назвали предпочтительным вариант решения украинского вопроса переговорами
Экономика
В Кремле скептически оценили прогнозы потерь РФ от потолка цен на нефть
Общество
В Минздраве заявили о стабильной ситуации с производством и поставками лекарств

«Ъ»: Минцифры начало разрабатывать меры для возвращения IT-специалистов в Россию

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России занимаются разработкой мер, благодаря которым на родину могут вернуться уехавшие из России IT-специалисты. Как сообщает 11 января издание «Коммерсант», соответствующие совещания проводят специалисты Минцифры РФ.

Власть совета: как новые санкции скажутся на IT-рынке
Эксперты считают, что ничего критичного не произойдет

Одной из мер, которую предлагается ввести для таких работников, является возможность предоставления им отсрочки от службы в армии. Как добавляет «Газета.Ru», сейчас отсрочка от армии для IT-специалистов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) пока не закреплена законодательно, поэтому формально военкоматы еще могут призвать таких работников.

Кроме того, участники IT-рынка сообщили, что желающим вернуться домой айтишникам частично компенсируют перелет домой. Кроме того, некоторые эксперты хотят побудить к возвращению в Россию работающих за рубежом специалистов повышением для них подоходного налога с 13 до 30%.

При этом в самом ведомстве к предложениям запретить удаленную работу за рубежом или поднять ставку НДФЛ относятся негативно, заявляя, что это «не поможет ни отрасли, ни самим специалистам».

Ранее, 28 декабря, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство займется вопросом о включении технических IT-специальностей в перечень на отсрочку от несения срочной службы в армии. Министр отметил, что такая идея возникла после частичной мобилизации, когда появился список IT-специальностей на отсрочку.

20 декабря Шадаев указал на то, что около 100 тыс. российских IT-специалистов сейчас находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах.

В начале декабря глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян. В частности, он говорил о том, что в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничения удаленной работы для уехавших россиян.

В Минцифры России заявили, что не поддерживают введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Как отметили в министерстве, введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023