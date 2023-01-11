Штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае

Штормовое предупреждение объявили в акватории Тихого океана и Берингова моря в Камчатском крае. МЧС сообщает о высоких волнах 12 января.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, волнение ожидается в Алеутском муниципальном округе. Высота волн будет достигать 8–9 м. Опасные явления сохранятся до середины дня 12 января, пишет ИА KamchatkaMedia.

Для населенных пунктов волны не представляют опасности. При этом повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на судах. Руководителям судоходных компаний рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.