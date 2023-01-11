СБУ заявила о контрразведывательных мероприятиях в правительственном квартале Киева

Служба безопасности Украины заявила о проведении «контрразведывательных мероприятий» в правительственном квартале Киева. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства 11 января.

Сообщается, что проверка проводится на территории Печерского района Киева, в том числе в правительственном квартале и на прилежащих территориях.

Сотрудники СБУ осматривают территории и отдельных помещений, а также проверяют документы граждан и автомобилей на территории квартала.

В СБУ отметили, что проводят проверку для усиления защиты важных государственных объектов и повышения безопасности находящихся под государственной охраной лиц.

14 декабря сообщалось, что СБУ проводила обыски на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в девяти областях — Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

20 декабря СБУ сообщила о задержании мужчины, который, как утверждалось, в 2014 году поднял флаг России над мэрией Харькова в 2014 году и призывал к штурму учреждения.