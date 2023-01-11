Около 330 млн рублей выделили в Рязанской области на инициативные проекты
В Рязанской области на поддержку местных инициатив выделили 327,47 млн рублей. О начале приема заявок на реализацию проектов первый зампред правительства региона Анна Рослякова сообщила 9 января в своем Telegram-канале.
По ее словам, в 2023 году объем финансирования увеличен на 50 млн рублей. Средства выделяются из областного бюджета.
«Максимальная сумма поддержки одного проекта из регионального бюджета увеличилась с 2 млн до 3 млн рублей. Итоги конкурса подведем в феврале», — цитирует Рослякову РИА «7 новостей».
Программа поддержки местных инициатив действует с 2017 года. За это время удалось реализовать свыше 900 проектов, предложенных жителями Рязанской области. В 2022-м на 256 проектов в 171 муниципальном образовании было направлено 262 млн рублей. Средства пошли на благоустройство различных общественных пространств, ремонт детских и спортивных площадок, домов культуры, библиотек, дорог и других объектов.