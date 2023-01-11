Реклама
Прямой эфир
Авто
Интерьер нового кроссовера Сhery TJ-1 впервые показали на фото
Армия
Москва и Минск нарастили силы ПВО региональной группировки войск
Мир
Литва получит от ЕС €10 млн на размещение украинских беженцев
Экономика
Заводы IKEA в России продадут до начала июля
Мир
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 69 рублей впервые с 30 декабря
Авто
Вступил в силу закон о штрафе за выброс мусора из автомобиля
Экономика
ЦБ РФ принял решение о госрегистрации банка «Точка»
Экономика
ЦБ возобновит операции по продаже валюты на внутреннем рынке с 13 января
Общество
Москалькова призвала помочь желающим приехать к родственникам в РФ украинцам
Мир
В Кремле назвали предпочтительным вариант решения украинского вопроса переговорами
Экономика
В Кремле скептически оценили прогнозы потерь РФ от потолка цен на нефть
Общество
В Минздраве заявили о стабильной ситуации с производством и поставками лекарств

Литва получит от ЕС €10 млн на размещение украинских беженцев

0
Фото: Global Look Press/Moritz Frankenberg
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литва получит от Европейского союза (ЕС) €10 млн на прием, размещение и интегрирование беженцев с Украины. Об этом сообщается на официальном сайте литовского министерства социального обеспечения и труда в среду, 11 января.

Без объявления волны: Европа едва справляется с потоком беженцев
Наплыв мигрантов из Украины, Африки и Ближнего Востока усугубил и без того сложную экономическую ситуацию

«Полученные средства укрепят возможности учреждений страны в процессах регистрации граждан Украины и выдачи видов на жительство в Литве, улучшат условия приема, будут способствовать интеграции этих людей и помогут подготовиться к возможному новому наплыву беженцев. На реализацию проектной деятельности выделено €10,1 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время министерство планирует обратиться к различным благотворительным организациям и фондам с просьбой подписать соглашения о сотрудничестве для реализации конкретных проектных мероприятий, которые напрямую способствовали бы интеграции граждан третьих стран в Литве.

Ранее, в середине декабря, экс-министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский обвинил ЕС в отсутствии финансовой помощи с украинскими беженцами. По его словам, Евросоюз не выделяет дополнительные средства на содержание украинских беженцев Польше, тем самым наказывая Украину.

В том же месяце польский президент Анджей Дуда запросил у Евросоюза помощь в связи с наплывом украинских беженцев. Также он сказал, что поддержка понадобится и Германии. Он отметил, что часть беженцев считает Польшу транзитной страной. По его словам, вероятно, это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах.

До этого, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны быть готовыми к новой волне беженцев с Украины.

Всего, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло более 7,8 млн беженцев с Украины.

РФ 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023