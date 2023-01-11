Литва получит от ЕС €10 млн на размещение украинских беженцев

Литва получит от Европейского союза (ЕС) €10 млн на прием, размещение и интегрирование беженцев с Украины. Об этом сообщается на официальном сайте литовского министерства социального обеспечения и труда в среду, 11 января.

«Полученные средства укрепят возможности учреждений страны в процессах регистрации граждан Украины и выдачи видов на жительство в Литве, улучшат условия приема, будут способствовать интеграции этих людей и помогут подготовиться к возможному новому наплыву беженцев. На реализацию проектной деятельности выделено €10,1 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время министерство планирует обратиться к различным благотворительным организациям и фондам с просьбой подписать соглашения о сотрудничестве для реализации конкретных проектных мероприятий, которые напрямую способствовали бы интеграции граждан третьих стран в Литве.

Ранее, в середине декабря, экс-министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский обвинил ЕС в отсутствии финансовой помощи с украинскими беженцами. По его словам, Евросоюз не выделяет дополнительные средства на содержание украинских беженцев Польше, тем самым наказывая Украину.

В том же месяце польский президент Анджей Дуда запросил у Евросоюза помощь в связи с наплывом украинских беженцев. Также он сказал, что поддержка понадобится и Германии. Он отметил, что часть беженцев считает Польшу транзитной страной. По его словам, вероятно, это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах.

До этого, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны быть готовыми к новой волне беженцев с Украины.

Всего, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло более 7,8 млн беженцев с Украины.

РФ 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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