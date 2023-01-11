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Синоптики назвали январь самым пасмурным месяцем в 2022 году в Москве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Самым пасмурным месяцем в 2022 году в Москве стал январь. Об этом в среду, 11 января, сообщили на сайте «Метеоновости».

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Отмечается, что в среднем за год солнце светит 1740 часов. В 2022 году норма была превышена — жители столицы наблюдали солнечное сияние 1934 часа.

«В 2022 году самым солнечным оказался июль, с количеством часов солнечного сияния 353, что составляет 130% от нормы, а самым скупым на солнечные дни был январь 2022 года, когда солнце светило лишь 12 часов, что составляет лишь треть месячной нормы», — говорится в публикации.

По данным портала, за весь период наблюдений за продолжительностью солнечного сияния на метеостанции МГУ самым щедрым на солнечные лучи был 1963 год (2044 часа). При этом самым пасмурным остается 1980 год (1478 часов).

В России в январе 2023 года наблюдается аномально холодная погода. Как пояснил 5 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, причиной является необычная траектория движения воздушных масс. Данное явление, называемое ультраполярным процессом, по его словам, должно продлиться не более пяти дней. Эксперт добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления.

11 января Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве с пятницы, 13 января.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская в свою очередь допустила потепление до нуля градусов в Москве к воскресенью, 15 января.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова 9 января в разговоре с «Известиями» также упоминала о том, что к концу недели температура в Москве может подняться до нуля градусов.

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