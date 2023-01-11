Морозы до -48 градусов спрогнозировали в Амурской области
С 11 по 18 января в Амурской области ожидается похолодание до –48 градусов. Жителей региона просят отказаться от дальних поездок.
Снег пройдет в большинстве северных районов в связи с прохождением циклона. С 13 января ожидается интенсивный заток холодной воздушной массы. В ночь на 14 января ветер усилится до 12–14 м/с, пишет ИА PriamurMedia.
Министр транспорта Приамурья Александр Зеленин рекомендовал жителям региона воздержаться от долгих поездок вне населенных пунктов. Во время морозов возрастает риск внезапной поломки транспорта.
19 января в Приамурье будут отмечать Крещение. К православному празднику в регионе подготовят восемь купелей.