Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Воронежской области в начале года

Самой высокооплачиваемой вакансией в Воронежской области в начале года стала позиция менеджера-агента по продаже сельхозтехники. Соискатели предлагают от 500 тыс. рублей. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

В обязанности менеджера-агента входит поиск покупателей.

На второй строчке — должность гендиректора в компании «Патриот» с зарплатой от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, филиал латвийской IT-компании SoftGamings ищет главу отдела платежных и банковских систем, который будет получать от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

На четвертой и пятой строчках — архитектор 1С в компании «Первый бит» с зарплатой от 250 тыс. до 500 тыс. рублей и полиция коммерческого директора в компанию по продаже молочных продуктов с зарплатой в 450 тыс. рублей.

15 ноября 2021 года эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов рассказал «Известиям», как успешно пройти собеседование и устроиться на желанную работу. По словам специалиста, самое важное — это грамотная самопрезентация. Эксперт также посоветовал подготовить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, а также подчеркнул важность правильного подбора одежды.