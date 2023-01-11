Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Брянской области
Один человек погиб в результате пожара в частном жилом доме в городе Дятьково в Брянской области. Об этом в среду, 11 января, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на местных жителей.
Инцидент произошел в этот же день в 10:00 на улице Коммунистической. Пожарные выехали на место с двумя автоцистернами и приступили к тушению. Огонь был ликвидирован приблизительно через полчаса.
Как рассказали местные жители, в результате происшествия погиб 57-летний мужчина. Еще один мужчина 34 лет сейчас находится в реанимации.
Эксперты устанавливают причины произошедшего.
9 января пожар вспыхнул в жилом доме в Иркутске. Возгорание произошло на третьем этаже на площади 15 кв. м. В коридоре горевшей квартиры на полу была обнаружена без сознания женщина 1977 года рождения. Спасатели передали ее бригаде скорой помощи.