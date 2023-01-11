В Орле спасли вмерзшую в лед поганку

В Орле спасатели помогли выбраться поганке, которая вмерзла в лед на одном из водоемов. Об этом в среду, 11 января, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 8 января в 15:10 неподалеку от подвесного моста в детском парке.

«Благодаря неравнодушному прохожему Дмитрию, который не смог пройти мимо и позвонил в экстренную службу, у водоплавающей чомги появился шанс спастись, ведь мороз на улице сейчас нешуточный», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Один из спасателей в специальном гидрокостюме вышел на лед. Коллеги страховали его с помощью веревки. В течение 15 минут птица была спасена. Ее передали сотрудникам детского парка, где есть зооуголок, специалисты-орнитологи и корм.

Ранее, 10 января, сообщалось, что в Приморье спасли двух котят леопардов. По оценкам специалистов, животным всего около полутора месяцев. Хищников нашли на дороге рядом с национальным парком «Земля леопарда».